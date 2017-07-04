Mağusa Festival, Şebnem Ferah ile başladı

Türk Rock Müziği sanatçısı Şebnem Ferah 21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam sahne aldı.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Salamis Antik Tiyatro’da yer alan ve yaklaşık 2 saat süren konseri, 4 bini aşkın kişi dinledi.



BU AKŞAM EGE’NİN 5’LİSİ...



Festival kapsamında bu akşam Türkiye ve dünya ülkelerine ait eserleri kendilerine has yorumlarıyla sunan İzmir’den Ege’nin 5’lisi Otello Kalesi’nde konser verecek.



KKTC’li sanatçı Çığır Kâzımoğlu'nun Funkology grubu ise yarın akşam Othello Kalesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.



Tiyatro Yanetki, “Çıkmaz Sokak Çocukları” adlı oyunu 6 Temmuz akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahneleyecek.



MURAT DALKILIÇ 10 TEMMUZ’DA



Murat Dalkılıç’ın konseri 10 Temmuz Pazartesi akşamı Salamis Antik Tiyatro'da, Kurultay Akbay orkestrası da 11 Temmuz akşamı Othello Kalesi'nde konser verecek.



Ankara Devlet Opera ve Balesi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitleri yansıtan modern dans gösterisiyle 13 Temmuz Perşembe akşamı Salamis Antik Tiyatro'da izlenebilecek.



Bekir Küçükay'ın gitar resitali ise 17 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi'nde yer alacak.



Kıbrıslı besteci ve müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu da 18 Temmuz Cuma akşamı Othello Kalesi'nde sahne alacak.



Festivalin kapanışı ise Porto Ricolu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano’nun 19 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro'da vereceği konseriyle olacak.





Festival biletleri hem mesai saatlerinde hem mesai dışındaki saatlerde Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik geceleri kapıdan temin edilebiliyor.