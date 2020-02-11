Mağusa Belediyesi'nde çalışanlar ödendi

Mağusa Belediyesi'nde 10 gündür maaşlarını alamayan 50 personelin banka hesaplarına para yayırıldı.

YENİDÜZEN'ein belediye personellerinden edindiği bilgiye göre, Ocak ayının maaşını 10 gündür alamayarak mağdur olan 50 personel bugün ödendi. Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter adına yapılan açıklamada, sorunun bankadan kaynaklı bir teknik arıza olduğu aktarılmıştı. Ancak sendika ise geç ödenmenin mali kaynak sebebinden yaşandığını savunmuştu.