"Mağusa Belediye Meclis toplantıları sabote ediliyor!"

CTP Mağusa Belediyesi Meclis Grubu, belediye meclis toplantılarının sabote edildiğini iddia etti.

Yazılı açıklama yapan CTP grubu, Belediye Meclisi Asbaşkan seçiminin hala gerçekleşmediğini duyurdu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

24 Haziran 2018'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen Gazimağusa Belediye Meclisi arka arkaya yaşanan toplantıyı sabote etme girişimleri yüzünden bir türlü asbaşkanlık seçimini yapıp normal işleyişine geçerek halkın beklentilerine cevap veremiyor. CTP Meclis Grubu olarak bu durumu üzüntüyle izlemekte ve hayal kırıklığı yaşamaktayız. Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında asbaşkanlık konusunun UBP'li, YDP'li ve DP'li üyeler tarafından krize sokularak seçimin ertelenmesi sonrasında dün akşam toplanması beklenen Belediye Meclisi yine UBP'li, YDP'li ve DP'li üyelerin belediye binasında hazır bulunmalarına rağmen toplantı salonuna girmemeleri neticesinde toplantı yeter sayısını sağlayamamış ve toplantının gerçekleşmesi engellenmiştir. CTP Meclis Grubu olarak bu noktada kamuoyu adına şu soruları sormayı görev bilmekteyiz:



-Bekleyen onca gündem maddesi, yarım kalmış ve ortaya koymak istediğimiz projeler varken Belediye Meclisi'nin işleyişini asbaşkanlık konusu yüzünden engellemekle neyin peşindesiniz? Halk sizden hizmet beklerken sizin ısrarla paylaşamadığınız nedir?

-Belediye meclis üyeliğini toplumsal bir görev olarak mı, yoksa bir rant kapısı olarak mı görüyorsunuz?

-Dün akşamki nisap sorunundan sonra yasa gereği 48 saat sonraya, yani 27 Temmuz Cuma akşamına ertelenen Belediye Meclisi toplantısına krizi aşıp da gelecek misiniz? Yoksa krize oynamaya devam mı edeceksiniz?

-Önümüzdeki dört yıllık görev sürenizde çalışma tarzınızı ve siyaset yapma şeklinizi hep böyle krizlerle, sabotajlarla mı şekillendirmeyi düşünüyorsunuz?



Bu sorular acil yanıt bekleyen sorulardır ve CTP Belediye Meclis Grubu olarak bu durumu protesto ederken konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Konuyla ilgili tüm muhataplarımızı daha sorumlu ve ciddi davranmaya davet ederiz. ,