“Mağduru kaçırıp, tehdit ettiler”

Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından methaldar olan zanlılar M.A.L ve T.A dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 12 Nisan 2020 tarihinde Doğanköy-Girne' de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 12 Nisan’da saat 20:00 sıralarında, Doğanköy'de bir evi bir günlüğüne kiralayan Girne'de sakin zanlıların, bir kişiyi zorla içeriye alıp darp ettiklerinin tespit edildiğini ifade etti. Bir polis ve bıçakla mağdurun yaklaşık 5 saat boyunca alı konulduğunu söyledi. Zanlıların, mağdurun polise gitmemesi konusunda tehdit edildiğini kaydeden polis, zanlıların plastik kelepçe de bulundurduğunu belirtti.

Şikayet üzerine yakalanan zanlılardan birinin gönüllü ifade vererek suçlamaları kabul ettiğini dile getiren polis, zanlıların 6 günlük tutukluluk süresinde 6 ifade alınabildiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının cep telefonunda, müştekinin sandalyeye elleri ve ayakları bağlı halde çekilen fotoğraf bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, fotoğrafta zanlı ile bir erkek şahsın ayağının görüldüğünü belirtti. Polis, müştekinin suçun işlendiği evde, iki zanlı haricinde bir kadın ve bir erkek şahsın daha olduğu beyan ettiğini anlattı.

Aranan bir şahsın güneye kaçtığını düşündüklerini kaydeden polis, olayın ciddiyetine vurgu yapıp, detaylı ve etraflı bir tahkikat yapılması gerektiğini ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle tahkikatın yavaş ilerlediğini belirtti. Tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.