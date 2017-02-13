‘Mad Lovers’ ilgi gördü

Girne Port Cratos Hotel içerisinde yer alan Mad Club’da eğlence haftalar ilerledikçe devam ediyor. Her hafta konuklarına özel programlar hazırlayan Mad Club’da eğlenceli ve özel konseptli partiler ilgi çekiyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı konuklarını ‘Mad Lovers’ konseptiyle buluşturan mekanda, konuklar güzel dakikalar geçirdi. Ülkenin sevilen DJ’lerinin kabin başına geçtiği gecede Mad Club, DJ Umut Özsoy, Bill Dalton ve Emre Üstünkaya ile konuklarına unutulmaz bir gece daha yaşattı. Geceye ilginin yoğun olduğu programda, DJ’lerin setleriyle coşan konuklar yerlerinde duramadı.