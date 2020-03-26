Maaşlar yarın, 1 ve 3 Nisan’da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sigorta emeklilerinin maaşlarının yarın ödeneceğini duyurdu.

Bu arada, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, emekli maaşlarının 1 Nisan Çarşamba günü ödeneceğini duyurmuştu.

Amcaoğlu: “Devlet emeklileri 1 Nisan’da ödenecek”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu devlet emeklilerinin 1 Nisan’da ödeneceğini açıkladı. BRT’de konuşan Bakan Amcaoğlu, devlet çalışanlarının ödemesinin ise 3 Nisan’da yapılacağını söyledi.

Bankalarda kalabalık oluşmaması için bu şekilde bir programlama yapıldığını kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, finansal kaynağın şu anda hazır olduğunu da ifade etti.

Herkesin maaşlarının kesintili geleceğini, ‘elzem’ hizmetleri yerine getirenlerin maaşlarının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını da kaydetti.