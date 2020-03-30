“Maaş ödemelerinde can pazarı” Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kıbrıslı iş insanı, İktisatbank sahibi Mete Özmerter, maaş ödemeleri nedeniyle bankalarda oluşan kalabalıkları eleştirdi.

“İnsanların sokağa çıkmasının faturası ağır olacak” diyen Özmerter, bugüne dek evde oturmanın mali yükü ve sağlık kazanımlarının riske atıldığını kaydetti.

Hatırlanacağı üzere Özmerter, salgınla ilgili verilen toplumsal mücadelede kamuoyunun büyük taktirini toplayan yardım sergilemişti.

Özmerter, özel uçağıyla Türkiye’ye birkaç kez uçarak, ülkeye sağlık altyapısı için malzeme taşımıştı.

“Faturası ağır olacak…”

İnsanların sokağa çıkmasının hem sağlık, hem de ekonomik yönden çok ağır faturaları olacağını savunan Özmerter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"MAAŞ ÖDEMELERİNDE CAN PAZARI - Banka şubelerinde maaşların tek bir günde ödenmesinden dolayı aşırı kalabalıklar oluştu. Bugüne kadar evde oturmanın mali yükü de, sağlık kazanımları da riske atıldı. Olayın seyrinin ne kadar değiştiğini iki hafta sonra anlayacağız. Bugün yine başa sardık. Ekstradan iki hafta daha evde kalmanın zeminini hazırladık. Panik olmayacağız doğru, ama tedbiri de elden bırakmayacağız. Panik olmadık, tedbir nerede? Hem sağlık olarak hem ekonomik olarak maaş ödemesi için insanları bir günde sokağa çıkarmanın çok ciddi bir faturası olacak. Kalabalıkların zamana yayılması dışında bir seçenek yok.”