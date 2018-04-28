TV8’de yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen "O Ses Türkiye" yarışmasında yüzlerce kişiyle mücadele ederek şampiyon olan Lütfiye Özipek sevenlerine “Teşekkür Konseri”nde seslendi. Girne Amfi Tiyatro’nun eşsiz atmosferinde gerçekleşen konser yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Lütfiye Özipek konserde kendisini destekleyen Kuzey Kıbrıs halkıyla ilk kez bir araya gelerek onlara katkılarından dolayı teşekkür etme fırsatı buldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in organizasyonu ile Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konser için Lütfiye Özipek’in sevenleri saatler öncesinden kapıda kuyruk oluşturarak konser saatini beklemeye başladı.

Konsere, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve binlerce kişi katıldı.

fizy ile binlerce kişi Lütfiye Özipek’i dinledi

Dijital marka Lifecell’in müzik platformu fizy’nin düzenlediği Lütfiye Özipek Teşekkür Konseri binlerce kişi tarafından izlendi. Özel orkestrası eşliğinde gerçekleşen konserde Lütfiye Özipek kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek sevgisini iletme şansı yakaladı. Lütfiye Özipek şarkı arasında heyecanını belirterek yaptığı kısa konuşmasında şunları söyledi: “Başından beri bana inanarak beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Sizler olmasanız ben bu başarıyı elde edemezdim. Bir de başından beri hep yanımda olan, beni her an destekleyen Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve bu organizasyonun bu güzel ortamda gerçekleşmesini sağlayan Girne Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.”

Güngördü: “Lütfiye’ye teşekkür bizden…”

Organizasyona ev sahipliği yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü organizasyonda kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Nidai Güngördü, Lütfiye’nin başarısından dolayı kendisini kutlayarak başladığı konuşmasında ülkemize bu başarıyı kazandırdığı için Lütfiye’yi tebrik etti. Nidai Güngördü, “Sen bize değil bu büyük mutluluğu yaşattığın için biz sana teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Maden: “Lütfiye hepimize bu gururu yaşattı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de konserde gerçekleştirdiği konuşmasında Lütfiye Özipek’in hepimizi gururlandıran bir başarı elde ettiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Lütfiye’nin başarısına başından beri inandıklarını belirten Maden tüm SMS oylamalarında da ekip olarak çalıştıklarını söyledi. Lütfiye Özipek’in büyük mücadele sonucu elde ettiği şampiyonluğu dışında başarısını sonrasında da devam ettirmesi temennisinde bulunan Maden tüm halka ve Girne Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm personeline desteklerinden ötürü teşekkür etti.

27 Nisan Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Lütfiye Özipek “Teşekkür Konseri”ne dileyen herkes ücretsiz olarak katıldı. Lifecell’in müzik platformu fizy’nin organize ettiği konser Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından da canlı yayınlandı.