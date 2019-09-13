Lute'dan liderlere 'teşekkür' mektubu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs sorununun çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sözcü Barış Burcu, Lute’un, Kıbrıslı Türk lider Akıncı’ya gönderdiği mektupta, en kısa zamanda yeniden görüşme arzusunu dile getirdiğini belirtti.

Barış Burcu, Lute’un mektupta Akıncı'ya “Oldukça yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim” dediğini de belirtti.

Lute'dan Anastasiadis'e de mektup

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e de mektup göndererek “ciddi ilerleme adımları olduğunu ve bunun devam için umuda yol açtığını” söylediği iddia edildi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini duyurduğunu belirttiler.

Habere göre Lute, Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, “son ziyaretinde gerçekleştirdiği temasların ciddi ilerleme adımları atılmasına sebep olduğunu, bunun da devam için yaratıcı bir umudu açtığını” ifade etti.

Anastasiadis’in “çabalara yönelik çok üretken bağlılığından duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Lute, “en kısa sürede yeniden görüşme arzusunu” da ifade etti.