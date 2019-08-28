Lute liderlerle görüşecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Pazar günü, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs’a gelecek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşüyor

31 Ağustos Cumartesi Kıbrıs’a gelmesi beklenen Lute, Kıbrıslı Türk lider Akıncı’yı pazar günü saat 17.00’de ziyaret edecek. Lute’un Rum liderle de Pazar sabahı görüşmesi bekleniyor.

Pazartesi adadan ayrılması öngörülen Lute’un, gerekli olması halinde liderlerle ikinci bir kez daha görüşebileceği ifade ediliyor.

9 Ağustos’taki gayri resmi liderler görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada, Lute tarafından yürütülen referans kavramlarını tamamlama çalışmasına iyi niyetle devam etme kararlığı dile getirilmişti.