Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Anadolu Ajansı (AA), şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

AFP'nin haberine göre, Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu.

Lübnan medyası, patlamalanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini öne sürdü. Patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama daha meydana geldi.

Kıbrıs’tan da duyulan patlama paniğe neden oldu.