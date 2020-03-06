LTL'de bir öğretmen daha açığa alındı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin öğrenciye cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yine aynı okulda çalışan bir başka öğretmen de açığa alındı.

Söz konusu öğretmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın elde ettiği bazı emare ve bilgiler doğrultusunda görevinden uzaklaştırıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi olayı doğruladı.

Eylem, bakanlığın günlerdir okulda soruşturma yaptığını elde ettiği ifadeler ve emareler doğrultusunda LTL’de bazı öğretmenlerle ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Eylem, ilgili öğretmenin soruşturmanın salimen yürütülmesi adına 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Selma Eylem, ayrıca Lefkoşa Türk Lisesi'nde ortaya çıkan olay sonrası ilk açığa aşınan öğretmenin sendika Disiplin Kurulu Üyesi olduğunu kaydetti. Eylem; sendikada gerçekleşen toplantı neticesinde öğretmenin bu üyelikten alındığını belirtti.