LTB'den yol duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından “Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi” çalışmaları çerçevesinde Dumlupınar-Küçük Kaymaklı bölgelerinde kazılan yerlerin asfaltlama çalışmaları yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre yarın, Özker Özgür Caddesi ve İsmail Beyoğlu Caddesi’nde sabah saat 09.30’da başlayacak ve gün boyu devam edecek asfaltlama çalışmaları süresince trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Çalışmalar sırasında bu yolları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.