LTB'DEN TEMİZLİK OPERASYONU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, sahibi tarafından temizliği yapılamayan özel mülklerin (arsa/arazi) temizliklerini yapacak ve ücret alacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, her yaz döneminde büyük tehlike arz eden ve olası yangınlar ile sinek, böcek, yılan üremesi ile çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için yapılacak uygulama, sorumluluk sahibi mülk sahipleri tarafından yapılmaması halinde, ücretli olarak LTB tarafından yapılacak.

Metrekaresi 0.25 TL şeklinde makul ücretlendirme ile yapılacak özel mülk temizliklerinin, hizmet bedeli de mal sahibinin faturasına yansıtılacak.

Belediye Meclisi’nin aldığı karar sonucunda yeni yöntem Eylül ayında uygulanmaya başlanacak.

Arsa ve arazi sahiplerinin önceden belirtilecek sürede kendi alanlarını temizleme talebinde bulunan LTB, bu temizliklerin yapılmaması halinde ikinci aşamada ise ilgili bölgeyi temizleyerek hizmet bedelini faturaya yansıtma yöntemini uygulayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi kendi sorumluluk alanlarına ait bölgesel temizliği ise Temmuz ayı başında tamamladı.

2018 yılının ikinci bölgesel temizlik seferberliği ise Eylül ayında başlayacak ve ilk kez yeni uygulama hayata geçirilecek