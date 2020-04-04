Londra’dan bir acı haber daha

Corona virus salgını bu kez kızıyla birlikte Londra’da yaşamını sürdüren 82 yaşındaki Salise Demirağ’ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Aslen Aşağı Bostancılı olan Salise Demirağ, Covid-19 salgını nedeniyle 26 Mart yaşamını yitirdi.

Londra’nın Harringey bölgesinde kızı ile birlikte kalan Demirağ, 18 Mart’ta rahatsızlanmasının ardından coronavirus tedavisi görüyordu.

YENİDÜZEN’e konuşan aile yakınları Salise Demirağ’ın naaşının 1 hafta boyunca dezenfekte edileceğini, defin işlemleri için kendilerinin bilgilendirileceklerini aktardı.

İngiltere’de 31 kayıp

Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali, Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf (Veci) (85) Türker Enver (63), Ersin Mehmet Soyalan (75), Rıfat Hassan Rezvan ve Salise Demirağ.