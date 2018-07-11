Listeria bakterisine karşı önlem alındı

Sağlık Bakanlığı, donmuş gıda ürünlerinden bulaşan Listeria bakterisi hakkında yazılı açıklama yaparak, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Geçtiğimiz hafta donmuş gıdalardan bulaşan Listeria bakterisi nedeniyle Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümlere dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin tavsiyeleri üzerine tüm Avrupa ülkelerinde önlemler alındığı, Sağlık Bakanlığı’nın da bu uyarıyı dikkate alarak, Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi’nin tavsiyelerine uygun şekilde gerekli tedbirleri aldığı belirtildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli uyarıların yapıldığı ve alınan önlemlerin takip edildiği de kaydedildi.

“LISTERIA MONOCYTOGENES”

Açıklamada bakteriyle ilgili şu bilgiler de yer aldı:

“Listeria monocytogenes insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan en önemli gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Su, toprak, süt, insan ve hayvan dışkısı gibi birçok yerde bulunabilmektedir. Buzdolabı ısısında bile üreyebilen soğutma, dondurma, ısıtma ve kurutma işlemleri gibi olumsuz koşullar altında bile canlılığını koruyabilen halk sağlığı açısından önemli bir patojendir.

Kontamine gıda tüketimi ile düşük miktarlarda listeria monocoytogenes alımı, sağlıklı yetişkinlerde herhangi bir klinik belirtiye yol açmazken, bebek, yaşlı, hamile, ilaç veya hastalık nedeni ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde Listeriozis denen hastalığa neden olabilir. Listeriyozis, gıda tüketildikten 12 saat sonra ateş, karın krampları, ishal, yorgunluk, baş ağrısı ve kusma ile ortaya çıkan bir hastalık olmakla beraber, menenjit gibi ciddi durumlar ancak günler ve haftalar sonra ortaya çıkmaktadır.

Listeria’nın çevreye yayılması enfekte hayvandan, toprak ve bitkilerin kontaminasyonuna buradan da et ve süt hayvanlarına tekrar geçmesi şeklinde bir döngü gösterir. Sonra da kontamine sebze, meyve ve süt ile etten de insanlara geçiş gerçekleşmektedir. Listeria ile kontamine olma ihtimali olan gıdalar 75 derece derecenin üzerinde pişirildiği takdirde bakteri ölmektedir.

Listeriyozisin önlenmesi için gıda üretimi, dağıtımı ve muhafazası aşamalarında; iyi üretim uygulamaları, hijyen uygulamaları, gıda üretiminde etkili sıcaklık kontrollerinin sağlanması önemlidir.”

“SOĞUK ZİNCİR KIRILMAMALI”

Donmuş sebze alışverişinde marketten itibaren evdeki dolaba girene kadar soğuk zincir halkasının kırılmamasına özen gösterilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, donmuş sebzelerin çözülmemesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu ürünlerin kesinlikle iyi pişirilmeden çiğ olarak tüketilmemesi gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, özellikle mısır ürünlerinin çiğ olarak mezeler ve salatalarda kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Gıda üretiminde çiğ gıda işlendikten sonra eller yıkanmadan veya eldivenler değiştirilmeden salata gibi tüketime hazır gıdaların işlenmesine geçilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, çalışma tezgahları ve kullanılan ekipmanların sık sık temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kesme levhalarının her kullanım arasında temizlenmesi, eldivenlerin sık sık değiştirilmesi ve ellerin uygun şekilde yıkanması uyarısında bulunuldu.