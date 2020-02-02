Liseli gençlere barikatta askerlik engeli

Mağusa bölgesinde kendi aralarında organize olarak Trodos’a gezi düzenleyen lise ve koleji öğrencilerine, güneye geçiş noktasında ‘askerlik’ engelli çıkartıldı, erkek öğrencilerin geçişlerine izin verilmedi.

Askerlik yoklamalarının Şubat ayının 6 ve 7’sinde olmasına rağmen, ayın 2’sinde Pazar günü barikattan geçişleri “yoklama yapmadıkları” gerekçesiyle engellenen 12 erkek lise öğrencisi, güneye geçemedi, geçiş noktasından geri gönderildi.

Yoklama tarihi 6-7 Şubat, yasak 2 Şubat

Yenidüzen’e yakın kaynaklar, erkek öğrencilerin göz yaşları içerisinde otobüsten indirildiğini belirtti, 6 ve 7’sinde olan yoklama tarihine rağmen öğrencilerin hafta sonu, ayın 2’sinde böyle bir uygulamaya maruz bırakılmasından dolayı isyan etti.

Bir hafta önce ülkeye geldi, kapıdan geçirmediler

Yenidüzen’e konuşan öğrenci yakınları, 12 liseli öğrenci arasında, daha bir hafta önce yurt dışında ülkeye gelmiş olan bir öğrencinin, hiçbir sıkıntısı olmadığı ve buna rağmen dün barikattan geçişine izin verilmediğini ifade etti.