Limasol'da cinayet! 2 ölü

Kıbrıs radyosunun haberine göre, 2 ceset bu sabah Limasol’daki Ayias Filas atış alanında bulundu.

İlk bilgilere göre, bir süredir ayrı olduğu Petros Papandoniu isimli eski sevgilisinin canına kıymak istediğini öğrenen Sofia Zinonos, Papandoniu’nun peşinden Ayias Filas atış alanına gitti. Papandoniu’nun adına kayıtlı av tüfeğiyle yakın mesafeden başına ateş ettiği Zinonos’u öldürdü, ardından aynı yöntemle intihar etti.

Atış alanında iki ceset olduğu ihbarını alan Limasol polisi, olayda kullanılan av tüfeğinin olay yerinde bulundu. Sofia Zinonos’un, önceki beraberliğinden 6 yaşında bir çocuğu olduğunu da bildirildi.

Fotoğraflar: CNA