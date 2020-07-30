Limasol'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji Dairesi merkez üssü Limasol olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi merkez üssü Limasol olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 05:31 lokalde, dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 35 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.85 kuzey ve 32.97 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır” denildi.
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