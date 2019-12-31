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Limasol’da 27 çocukta domuz gribi

Limasol’da 27 çocukta domuz gribi

Limasol’da 27 çocuk domuz gribi semptomlarıyla tedavi görüyor

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Limasol Devlet Hastanesi’nde 27 çocuğun, domuz gribi olarak bilinen A gribi semptomlarıyla tedavi altında olduğu ve bunlardan üçünde, A gribi varlığının teyit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, havaların soğumasıyla birlikte grip semptomlarında artış görüldüğünü ve geçtiğimiz haftadan beri Limasol’da, son iki-üç gündür de Lefkoşa’da çok sayıda vakanın kayıtlara geçtiğini yazdı.

Haberde, doktorların vatandaşlara grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

 

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