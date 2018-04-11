Liderler yemeğiyle ilgili hazırlıklar başladı

İki Kıbrıslı lider Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek sosyal içerikli akşam yemeğiyle ilgili haberler, bugün güneyde yayınlanan gazetelerde de yer aldı.

İki liderin yemeğe farklı gündemlerle gideceğini yazan Fileleftheros gazetesi, yemekle ilgili perde gerisi hazırlık faaliyetlerinin başladığını, bununla birlikte “liderlerin yaklaşımlarının, istenen şeye ve bir sonraki adımlara ilişkin olarak, tam anlamıyla farklı olduğunu” iddia etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, yemek ışığında, önümüzdeki Cuma günü sabahı Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’le bir araya geleceğini yazan gazete, Spehar’ın dün ise Kıbrıslı Türk lider Akıncı’yla bir araya geldiğini anımsattı.

Gazeteye göre, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık açıklamasında, “Spehar’ın 16 Nisan’daki gayrı resmi akşam yemeği için liderlere ev sahipliği yapmayı dört gözle beklediğini ve buna hazırlık yapılması için iki tarafla temaslarını sürdüreceğini” ifade etti.

Gazete, Akıncı ile ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye de yer ayırdı.

PRODROMU

Öte yandan liderlerin yemeği öncesinde, Rum siyasi parti başkanlarının toplanmasının beklendiğini yazan gazete, Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarını aktardı.

Gazeteye göre Prodromu, konuyla ilgili açıklamasında, siyasi parti başkanlarının toplanmasının, müzakerelerin devamı için öneme sahip olan yemek ışığında, fikir teatisinde bulunulması için gerekli olarak addedildiğini söyledi.

Prodromu, “Active”e yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in yemekte ortaya çıkacak olan tüm ihtimallere daha iyi hazırlanması için, siyasi parti başkanlarının yapacağı toplantının yararlı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu savunan Prodromu, iki tarafın yeniden müzakere masasında bulunması için, şartlar ve önkoşullar olmadan, Kıbrıs Türk tarafının da buna benzer bir şekilde karşılık vermesini umduğunu dile getirdi.

Akıncı’nın “yemeğin müzakerelerin yeniden başlaması anlamına gelmediğine” dair açıklamalarını da yorumlaması istenen Prodromu, “yemekte ne olacağının ortaya çıkması için, sabırlı olunmasını” önerdi.

Akıncı’nın, enerji konusunu kendi gündeminin üst sıralarında tuttuğunu ve kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarla doğal gazın idaresi konusunda “altın ölçünün” bulunmasında ısrar ettiği iddiasında da bulunan gazete, Akıncı’nın geçtiğimiz gün Serdarlı’da gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmaya yer ayırdı.

ANASTASİADİS TEKNİK KOMİTE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Bu arada gazete, Nikos Anastasiadis’in bugün Rum Başkanlık Sarayında Teknik Komitelerin Başkanlarıyla görüşeceğini haber verdi.

Görüşmenin Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in katkısıyla ayarlandığını kaydeden gazete, görüşmenin amacının, komitelerin bugün içerisinde bulunduğu durumla ilgili bilgilendirme yapılması, aynı zamanda Rum tarafının, iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarının devam etmesine ilişkin taahhüdünün teyit edilmesi olduğunu ekledi.

Alithia gazetesi ise “Spehar Menüyü Hazırlıyor - Pazartesi Günü Yapılacak Yemek İçin Akıncı’yı Gördü, Anastasiadis’i de Görecek” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Pazartesi günü yapılacak yemeğe mümkün olan en iyi hazırlığın yapılması için, iki liderle temaslarına başladığını yazdı.

“BM’nin hedefinin, iki liderin dokuz ay sonra gerçekleşecek ilk baş başa görüşmesinin, genel ve belirsiz bir fikir teatisi, özellikle de karşılıklı şikâyetlerle harcanmasına izin vermek olmadığını” yazan gazete, hedefin müzakerelerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamasına ilişkin önkoşulların meydana getirilmesi olduğuna işaret etti.

BM’nin var olan zorlukların farkında olduğunu ve önümüzdeki Pazartesi günü liderlerden diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin “kesin evetlerini” duymayı beklemediğini de kaydeden gazete, BM’nin liderlerin en azından bu hedefe biraz daha yaklaştığını görmek istediğini belirtti.

“Elindeki bilgilere” dayanarak “gerek BM, gerek de Amerikalıların, Akıncı’nın yemekte müzakerelerin yeniden başlaması için ön şartlar şeklinde konular ortaya koymasını önlemeye çalıştıklarını” da iddia eden gazete, örneğin doğal gazın ortaklaşa idaresi veya eşitlikle ilgili bir ön anlaşma konularının ortaya konması durumunda, yemeğin başarısızlığa mahkûm olduğunun bilindiğini öne sürdü.

Gazete “çünkü Anastasiadis’in diyaloğun yeniden başlamasını şartlar veya önkoşullar altında ele almaya niyetli olmadığına” işaret etti.

Rum Başkanlığının yemek öncesinde, tonları düşük tutmak ve ortamı bozacak herhangi bir şeyden kaçınmak için Akıncı’nın açıklamalarını yorumlamaktan kaçındığını da kaydeden gazete, Anastasiadis’in yemeğe de bu niyetle gideceğini ifade etti.

Gazete Rum Başkanlığı çevrelerine dayanarak, Anastasiadis’in yemekte Akıncı’dan “Crans Montana’nın ardından meydana gelenlerin bir kenara bırakılmasını, iç boyutla ilgili müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını ve buna paralel olarak, yeni bir uluslararası konferansa ilişkin gerekli hazırlığın yapılmasını isteyeceğini” de ifade etti.

Gazete, Rum Siyasi parti başkanlarının yarın veya Cuma günü toplanacağını da ekledi.

Bu arada haberde, Akıncı’nın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty ile dün yaptığı görüşmelere, aynı zamanda Akıncı’nın Serdarlı’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Politis gazetesi ise “Yemek Işığında B Planları Yok - ABD ve BM Güvenlik Konseyi’nin Diğer Üyelerinden Liderlere Mesaj” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, ABD Büyükelçisi Doherty’nin, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “uluslararası toplumun iki liderden 16 Nisan’daki görüşmeyi iyi değerlendirmelerini beklediği ve ‘olası b planlarına’ iyi gözle bakmadığı mesajını” gönderdiğini iddia etti.

Doherty’nin bunu önümüzdeki günlerde Anastasiadis’e vurgulamasının beklendiğini de kaydeden gazete, “diplomatik kaynaklara” dayanarak, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi diğer ülkelerin de bu tutumu benimsediklerini ve ileteceklerini öne sürdü.

“Müdahil tüm tarafların dünkü açıklamalarında ölçülü olduklarını” da yazan gazete, iç sayfadan ise habere “B Planlarına Hayır - Güvenlik Konseyi Ülkelerinden Liderlere Mesaj” başlığıyla yer verdi.

Gazete BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeler tarafından son dönemde iletilen mesajın “iki tarafın, bir sonraki adımların netleşmesi için, 16 Nisan’daki kritik akşam yemeğini iyi bir şekilde değerlendirmeleri” şeklinde olduğunu da aktardı.

“Diplomatik kaynaklara” dayanarak, dün Akıncı’yla bir araya gelen ABD Büyükelçisi Doherty’nin mesajının da bu yönde olduğunu ileri süren gazete, İngiltere ve Fransa büyükelçilerinin liderlerle iletişimlerindeki tutumunun da benzer olacağını öne sürdü.

“Liderler tarafından alınan mesajın, b planı şartlarıyla düşünmemeleri, çünkü AB içerisinde iki devlet çözümüne ilişkin fikirlerin uluslararası toplumun desteğini almayacağı” şeklinde olduğunu ileri süren gazete, Rusya Büyükelçiliğinin tutumunun ne olacağının büyük bir ilgiyle beklendiğini, çünkü Rusya’nın şu an Ankara’yla açık iletişim kanallarına ve olumlu ilişkilere sahip olan tek ülke olduğuna işaret etti.

Gazete dün Akıncı’yla bir araya gelen Spehar’ın da, “açıklamalarında ölçülü olduğunu” yazdı.

Gazete haberinde Akıncı’nın Serdarlı’daki etkinlikte yaptığı açıklamalar yanı sıra, Anastasiadis’in bugün teknik komite başkanlarıyla bir araya gelecek olmasına da yer verdi.

Haravgi ise habere “Yemeğin Düzenlenmesi İçin Git-Gel… Spehar İki Liderle Görüşüyor - Anastasiadis de Teknik Komite Başkanlarıyla” başlıklarını attı.