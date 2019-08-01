LEZZET ABOHOR (CİHANGİR)

Zekai Altan

Kıbrıs mutfağı lezzetleri satışlarını birçok markette bulabilirsiniz. Ama ne kadar lezzetli. Ne kadar taze. Bunlar soru işaretleri. Bazen seyahat ederken yolda birşeyler atıştırmak için durduğum marketlerde gözüm hep böyle yolda yiyebileceğim tahınlı, zeytinli veya pilavuna gibi yiyeceklere bakar. Çok nadir alış veriş yaparım. Genelde almam. Jelatine sarılmış yiyecekler. Acaba ne kadar hijyeniktir. Hele hele bu sıcak havalarda ne kadar sağlıklı olur. Son kullanım tarihine kadar kalan bu ürünler ne kadar taze olur. Son kullanım tarihine kadar sanki tazeliğini korur gibi bir psikoloji vardır. Bir de kullanılan malzemeler. Acaba doğru malzeme mi kullanılıyor. Örneğin pilavunaya pilavuna peyniri mi veya tahınlıya tahın mı kullanılıyor diye de bakmak gerekir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Özellikle Kıbrıs mutfağı ürünlerinden bahsedersek bu ürünler ne kadar denetlenip kontrol altına alınıyor. Bir de küçük büfeler ve dükkanlar vardır. Böyle snack türü yiyecek ve içecekler servis ediyorlar. Genelde börek, çörek gibi Kıbrıs tatları servis edilir. Kıbrıs’ta bu yiyecekler mevsimine uygun içecekler ile yenir. Sütlüçay, neskahve, kola ve ayran gibi içecekler ile. Günümüzdeki değişimlerden biri de bu yiyeceklerin yanında ince belli bardaklarda çay ile yenmesi. İnce belli çay ile bu yiyeceklerin yenmesi yalnızca kış mevsiminde değil yaz mevsiminde de yani yaz-kış ince belli bardaklarda demli çay ile yenmesi. Bunu doğru ve normal karşılayanlar yanında ülkenin kültürel değişimlerinde alışkanlıklarımızın değişiminin bir anlamda kültürel kimlik ve yaşam biçimimizin yok olduğunun da göstergesi olduğu yönündedir. Bu mönüyü birçok mekanda görebilirsiniz. Kıbrıs’ta sütlü-çay gibi içeceklerin bu yiyecekler ile kullanıldığını görmeniz pek olası değildir. Örneğin, Mağusa’da çok büyük mekanlarda çok ama çok yaygın olarak ince belli demli çay bardaklarının yanında simit, çörek, tahınlı ve pilavuna gibi yiyeceklerin yanında kullanılyor. Hem de size soruluyor; Demli çay içer misiniz diye. Sütlü- çay sipariş verseniz herhalde servis yapacak durumları olmaz bir de size tuhaf olarak da bakabilirler. Mutfaklar ve yeme–içmeler bir ülkenin kültürel değerlerinin ve kimliklerinin en somut göstergesidirler. Bir de ülkenin kültürünü ve alışkanlıklarını sürdüren mekanlar vardır. Bunlardan biri de Lezzet mekanıdır.

Mekân

Lezzet Lefkoşa’dan Karpaz’a giderken Abohor’a (Cihangir’e) dönen kavşakta. Sıralı dükkanların olduğu yerde. İki mekan yanyana. Diğeri de çevirme tavuk, tavuk dolma, ızgara tavuk ve köfte gibi ürünler servis ediyor. Lezzet de hemen bunun yanında. Yani yol üzerinde damak tadınıza uygun iki ayrı mekan hizmet veriyor. Lezzet’te Kıbrıs ürünleri olan bulgur köftesi, hellimli, zeytinli, kıyma böreği, kabak böreği, badadez ve kıymalı, pilavuna, tahınlı ve ıspanah böreği. Bir de Çin böreği. Lezzet’in işletmecileri Esin hanım ve eşi Erbil bey. Yaklaşık dokuz yıldır hizmet veriyorlar. Küçük bir mekan ancak sıcak bir ortam. Lezzetler Kıbrıs’a özgü günlük ve taze servis ediliyor. Yol üzeri bir mekan. Burada seyahat ederken kısa bir mola vererek içeceğiniz ile Kıbrıs lezzetlerinden seçtiklerinizi yiyebilirsiniz. Veya paket servis yaptırarak yolda veya evinizde bu tatları tatarsınız. Yeni keşfettiğim bir mekan. Ve ben de buradan alış veriş yapıp bu ürünleri tattım. Lezzetli. Kıbrıs damak tadına uygun ve doğru malzemeler kullanıldığını söyleyebilirm. Esin hanım ve Erbil beyin severek yaptıkları ve sevgilerini bu lezzetlere yansıttıklarını söyleyebilirim. Yolunuz düşerse bu mekanda kısa bir mola vermeyi ihmal etmeyin. Lezzet mekanının sunduğu ve servis ettiği lezzetler gün boyu değildir. Lezzet, sabah 05.00 ile saat 12.00’ye kadar hizmet verir. Yani sabah erken saatlerinde taze ve sıcak üretilen Kıbrıs tatları öğle vaktine kadar servis ediliyor. Ertesi gün yeniden taze olarak hazırlanıp servis ediliyor. Burada böyle marketlerde jelatinlenmiş ambalajlarda ürün satışını göremezsiniz. Lezzet’teki ürünler günlük ve taze. Ayrıca mevlit tabağı da hazırlanmaktadır.

TEL: 0542 852 34 05 – 0533 876 53 27

ADRES: ABOHOR (CİHANGİR) LEFKOŞA YOL ÜZERİ