Levent ve Büsküvütçü mahkemede karşılaştı

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak, karikatür davasında duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere gelen davacı MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü karşılaştı, kısa süreli sohbet etti.

Levent, Büsküvütçü’ye Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı esnasında nerede olduğunu sordu, Büsküvütçü orada olmadığını, olması durumunda bu linç girişimine destek vermeyeceğini ayrıca engel olacağını söyledi.

Şener Levent, ayrıca Büsküvütçü’ye Barbaros Şansal’a yemek yediği sırada yaptığı saldırının hoş olmadığını da söylemesi üzerine Büsküvütçü, “O Kıbrıs halkına hakaret etmişti bende ona dersini verdim” dedi.

Reynar ofis kazası geçirdi, dava ertelendi

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak karikatür davasıyla ilgili yeniden mahkeme huzurundaydı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak şahsen hazır bulundu.

Bugünkü duruşma, sanıkların avukatı Tacan Reynar’ın geçirmiş olduğu ofis kazası nedeni ile hazır bulunamaması üzerine 13 Kasım tarihine, saat 11.30’a ertelendi.