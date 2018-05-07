Lefkoşa'nın trafiği için çözüm aranıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile ivedi hareket ederek, Lefkoşa’nın “kangrenleşmiş” trafik sorununa çözüm bulmak istediklerini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa’daki trafik sorununun çözümleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atakan, Bakanlık’ta yer alan görüşmenin başında yaptığı konuşmada, LTB ile çok uyumlu bir işbirliğinin bulunduğunu, bunun halk üzerinde olumlu etki yarattığını kaydetti.



Atakan, “Birçok projemiz var, LTB’nin de birçok projesi var. Ortak ve ivedi hareket ederek, özellikle Lefkoşa’nın kangrenleşmiş trafik sorununa bir nebze olsun çözüm bulabilirsek, ne mutlu bizlere” dedi.



“TÜM BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ YAPMA ÇABASINDAYIZ”



Kıbrıs'ın kuzeyindeki tüm belediyelerle, proje bağlamında işbirliği yapma çabası içerisinde olduklarını ifade eden Atakan, halkın çıkarına ve refahına olabilecek tüm girişimlerde, Bakanlığın imkânları ölçüsünde, 28 belediyenin emrinde olacaklarını kaydetti.



HARMANCI



LTB Başkanı Harmancı ise,Lefkoşa’da toplu taşımacılığın özendirilebilmesi adına yapısal ve yasal bir takım değişikliklerin yapılması gerektiğini ifade etti.



“Mehmet Akif Caddesi’ne alternatif yol projesinin taslağını” Bakan Atakan’a sunacaklarını belirten Harmancı, Lefkoşa için büyük öneme sahip olan Lefkoşa Çevre yolunun detayları hakkında da görüş teatisinde bulunacaklarını belirtti.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Bakan Tolga Atakan önderliğinde artan çalışma temposunun memnuniyet verici ve motive kaynağı olduğunu ifade etti.







