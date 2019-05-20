Lefkoşa'nın güneyine ikinci lüks hotel

Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa'ya ikinci beş yıldızlı otelin inşa edileceği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Radisson Hotel Group” bünyesindeki 5 yıldızlı otelin, “business hotel” konseptinde, 150’si standart, 30’u süit olmak üzere 180 odalı olacağını ve maliyetinin 80 milyon Euro’yu bulmasının beklendiğini yazdı.