Lefkoşa'nın güneyinde ırkçılık karşıtı eylem
Lefkoşa'nın güneyinde göçmenlerle dayanışma eylemi düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde göçmenlerin, mültecilerin ve yabancı işçilerin , sefil koşullarda sıkışıp kaldığı belirtildi. ABD'deki başkaldırışa dayanışma belirtildi.
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Lefkoşa'nın güneyinde göçmenlerle dayanışma ve ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Yürüyüşte göçmenlerin, mültecilerin ve yabancı işçilerin , sefil koşullarda sıkışıp kaldığı belirtildi,"21. yüzyılın toplama kamplarına karşı mücadele devam ediyor" sloganı ön plana çıktı.
Eylemde ABD'de öldürülen George Floyd'a da değinilerek, polis şiddetine ve faşizme karşı sloganlar atıldı.
Fotoğraf: Sosyal Medya
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