Lefkoşa'da yol çalışmaları

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yarın Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde (Ortaköy Işıkları ile Sivil Savunma Çemberi arası), başlatacağı asfaltlama çalışması nedeniyle cadde kısmi olarak trafiğe kapanacak.



LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar; 7-8 Temmuz günleri de dahil olmak üzere 3 gün sürecek.



Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.



