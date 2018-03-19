Lefkoşa’da Kubat coşkusu

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Kubat, önceki akşam Golden Tulip Otel & Pasha Casino’da verdiği konserde büyük beğeni topladı.

Türküleri, benzersiz yorumuyla söyleyen ünlü şarkıcı 1 aya kadar türkü albümünün çıkacağı müjdesini de verdi.

Can Akın'la beraber hazırladıkları yeni albümde "dinlemekten çılgına döneceğiniz yeni versiyonlar var" dedi.

Kendisinin de çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kubat, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına şehitler için Çanakkale Türküsünü 1500 kişiyle birlikte bir ağızdan söyledi. Kubat "Bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Hepsinin ruhu şad olsun" dedi.

3 saat boyunca sahnesinde müzikseverler ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı Kubat, sahneden ‘Pasha Çiçekleri’ ile ve ayakta alkışlanarak uğurlandı.