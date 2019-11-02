Lefkoşa’da kavga: Kürekle başına vurdu

Küçük Kaymaklı'da, bugün saat 18.00 sıralarında Haydar Bey Sokak üzerinde, M.F.S. (E-34) ve A.E. (E-34) bir taraf olup Ö.U. (E-35) ile aralarında çıkan tartışma sonucu, kavga ettikleri sırada M.F.S. elinde bulundurduğu kürek ile Ö.U'nun başına vurdu.

Olaya karışan şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.