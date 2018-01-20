Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa’da Karanfil Sokak üzerinde bulunan Ertaç Başar’a ait evden dün 2 cep telefonu, şarj cihazları ve bin TL nakit para çalındı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polise bildirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen 22 yaşındaki M.M (E-22) tutuklandı.



Para ve Kambiyo Yasası'na ayrkırı hareket eden şahıs hakkında yasal işlem başatıldı



Ercan Havaalanı’nda M.S.K (E-46), beraberinde bulundurduğu 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 48 bin ABD Doları ve 10 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün ülkeden çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.