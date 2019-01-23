Lefkoşa’da eğlence dorukta

Fantezi ve pop müziğin sevilen ismi Doğuş, geçtiğimiz hafta Cuma ve Cumartesi konserleri ile Merit Lefkoşa’da sahnesinde misafirleri, müzik ziyafeti ile mest etti. Sanatçı, kadife sesi, içtenliği, orkestra armonisi ve mükemmel sahne performansı ile misafirlerden tam not alarak hafızalara kazındı. Kendisini daha çok slow şarkılarıyla tanıyan ve seven hayranlarına, duygusal anların yanı sıra enerji dolu ve hareketli anlar yaşattı. Sesi, şarkıları ve sahnesinin yanında güler yüzü ve mütevazi tavırları ile oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Doğuş, hayranlarının isteğini kırmayarak hepsiyle teker teker fotoğraf çektirdi.