Lefkoşa ve İskele'de trafik ile asayiş denetimi yapıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında dün 20.00-24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde, gece kulüpleri, kahvehaneler, bet ofisleri, pansiyonlar, yatı evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’da 3 iş yerinin kapama saatlerine riayet etmediği, Gaziköy’de bir iş yerinin perakende alkollü satış izni olmadığı halde alkollü içki satışı yaptığı, bir iş yerinin ise tütün satış izni olmadığı halde sigara ve tütün sattığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca hakkında ihraç emri bulunan bir kişi ile KKTC’de izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, 3 kişinin de PCR testi sonucu çıkana kadar belirtmiş oldukları adreste kalmadıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 350 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Bir araç trafikten men edildi, bir araç sürücü tutuklandı. Aracında tecavüzi alet (sopa) bulunan bir araç sürücüsü hakkında da yasal işleme gidildi.

İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam iki kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri denetimlerinde 242 araç sürücüsünden 64’ü hakkınd a ileri işleme gidildi. Bir araç trafikten men edildi, bir araç sürücü de tutuklandı.

Foto: Arşiv