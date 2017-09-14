Başşehir Lefkoşa ve çevresi, lağım kokusuna mahkum oldu. Pis koku, Lefkoşa'dan Gönyeli'ye Alayköy'den Yılmazköy'e pek çok yurttaşın tepkisini çekti.



Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, "Kokunun kaynağının Gönyeli-Alayköy sınırında (yeni Metehan Güzelyurt yolu) boş arasalara dökülen gübre olduğunu ekip arkadaşlarımızın tespitinden anlıyoruz, konuyu ilgili makamlara aktarmış durumdayız" açıklamasını yaptı.



Kimileri bunun "peynir suyu" artığından kaynaklandığını açıklarken, bazı kaynaklar da Lefkoşa çevresine "tavuk atıkları" boşaltığını söyledi.



"Tavuk çiftliklerinin pislikleri Alayköy - Gönyeli arasındaki tarlalara döküldü" iddialarına yönelik, herhangi bir makam ya da Çevre Dairesi açıklama yapmadı.



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, "Lefkoşa ve bölgesini etkileyen kötü kokunun kaynağı LTB sınırlarında yaşanan herhangi bir problemden dolayı yaşanmamaktadır" açıklamasını yaptı.



Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, "bölgeye herhangi bir atık boşaltıldığı yönünde" bir saptamalarının olmadığını belirterek, her yıl, ekim öncesinde bazı tarlalara "gübreleme" işlemi yapıldığını ve kokunun bundan kaynaklanabilceğini belirtti.

Lefkoşa’yı saran kötü koku, sosyal medyayı salladı. Hemen hemen Lefkoşa’nın tüm bölgelerinden solunduğu ifade edilen kötü koku sosyal medyada gündem oldu.

Lefkoşa’yı saran kötü kokunun kaynağı henüz bilinmiyor.