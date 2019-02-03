Lefke’den dört dörtlük başlangıç: 4-0

K-Pet Süper Lig’in 16. haftasında Lefke konuk ettiği Esentepe’yi 4-0 mağlup ederek ikinci devreye galibiyet ile başladı.

16 Ağustos Stadı’ndaki mücadelede Lefke’ye galibiyeti getiren golleri Kasım Tağman (2), Mehmet Volkan ve Candy kaydetti.

Lefke aldığı galibiyet ile puanını 25’e çıkartırken, konuk Esentepe 7 puan ile haftayı tamamladı.

Ligin 17’nci haftasında Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak. Esentepe ise Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı***, İsmail Ercan***, Ahmet Özkurtuluş***

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Aykut Esmeraslan***

Yakup Esmeraslan***

Mehmet Volkan***

Mustafa Tahsildaroğulları**

Ali Özbahar***

(Dk.60 Yusuf)**

Kaan Savaşkan***

Candy Agustine***

(Dk.81 Hüseyin Akaçalı)**

Yılmaz Şipal***

(Dk.89 Tuncay)

Nnaemeka Uzor**

Kasım Tağman***

TD: İltaç Karayel

ESENTEPE

Onur Özbingöl*

Şahin Şeker**

Hasan Songur**

Ahmet Çağer*

(Dk.66 Mustafa Kılıç)*

Tıdıane Sane*

Yakup Şen*

(Dk.77 Hüseyin Ermiş)*

Uğurcan Başayak*

Mahmut İzoğlu*

(Dk.46 Muhammed)**

Junior Anthony**

Efosa Francıs*

Kağan Görneçli*

TD: Hüseyin Çağer

GOL: Dk.13 ve 90+2 Kasım Tağman, Dk.53 Mehmet Volkan, Dk.73 Candy (Lefke)