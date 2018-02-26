Lefke’den altın galibiyet: 0-2

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Cihangir ile Lefke, Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Lefke, Yılmaz Şipal’in kaydettiği iki golle galibiyetle ayrıldı. Cihangir aldığı bu mağlubiyet ile ligin ikinci devresinde ilk mağlubiyetini yaşarken, Lefke ligde 3 hafta sonra galibiyet elde etti. Alınan bu skorun ardından Cihangir 26 puanla haftayı tamamlarken, Lefke puanını 24’e yükseltti. Ligin 21’inci haftasında Lefke, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Cihangir ise GAÜ Çetinkaya deplasmanına gidecek.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler**, Şakir Azizoğlu**, Engin Akkagün**

CİHANGİR

Raif Pehlivan*

Erol Aksunlar*

Ertan Bulut*

Nurettin Gecekuşu*

Mikail Sivri*

Ozotite Smart*

Quıncy Osei*

Chinonso Offor*

Fırat Ersalan*

Çağlar Toklu*

(Dk.68 Burak Emir*)

Ali Öztürk*

(Dk.46 Doğan*)

TD: Toygar Davulcu

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Arif Solkanat**

Aykut Esmeraslan***

Yakup Esmeraslan**

Rahmi Çelik**

Burak Koçar**

Semih Ünaldı***

Kasım Tağman**

(Dk.80 M. Toros)

Allen Assogba**

(Dk.90 Kaan)

Candy Agbawa**

Yılmaz Şipal***

TD: Hakan Sermaye

GOL: Dk.42 ve Dk.53 Yılmaz Şipal(Lefke)