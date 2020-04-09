Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılan 191 Coronavirüs testi sonucu 1 pozitif vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 96’ya ulaştı.

Yeni vaka, ilk kez Lefke’de görüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hala süren Bakanlar Kurulu toplantısı nedeni ile Bakanın canlı yayına katılamadığı ifade edildi.

Toplam test sayısının 3615 olduğu, tedavi gören 49 kişi olduğu bildirildi.

Şimdiye kadar kaybedilen hasta sayısı 3’ken, iyileşen hasta sayısı ise 44’ü buldu.

Bakanlık, yurtdışından gelen ve karantina altında tutulan 950 kişi olduğunu açıklandı.

ALİ PİLLİ: "LEFKE'DEKİ VAKA İSVEÇ'TEN DÖNMÜŞ BİR KİŞİ"

Sağlık Bakanı Ali Pilli de bugünkü koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları paylaştı.

Bugün 191 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini kaydeden Pilli, Lefke'de tespit edilen vakanın, İsveç ziyaretinden dönmüş bir kişi olduğunu, bugün bakanlık ekiplerinin bölgede taramalara başladığını, şu ana kadar yapılan tüm testlerin negatif çıktığını fakat tarama ve testlere yarın da devam edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, "Koronavirüse karşı savaşı kazanmak istiyorsak bazı kurallara uymamız gerekir. Vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasın, zorunlu olarak çıkması gerekenler de maske taksın, sosyal mesafeye de uysun. Herkes kendine düşeni yapmalı" dedi.