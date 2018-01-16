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Lefke’de TDP- DP çok yakın, YDP Baraj altı

Lefke’de TDP- DP çok yakın, YDP Baraj altı

YENİDÜZEN’de ‘seçim analizleri’ devam ediyor… Güzelyurt ve Lefke Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan oylar…

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Güzelyurt ve Lefke Belediye sınırları içerisinde, 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nde ilk sırada Ulusal Birlik Partisi, ikinci sırada ise Cumhuriyetçi Türk Partisi çıktı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin, ülke genelinin aksine Güzelyurt ve Lefke Bölgesi’nde Demokrat Parti’nin gerisinde kaldığı da dikkat çekti.

Lefke Belediyesi sınırları içerisinde ülke geneline göre düşük oyu ile dikkat çeken parti Yeniden Doğuş Partisi oldu… YDP Lefke’de aldığı 159 oyla, %3,7 oranında kaldı.

 

Güzelyurt ve Lefke Belediye sınırları içerisinde, 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nde ilk sırada Ulusal Birlik Partisi, ikinci sırada ise Cumhuriyetçi Türk Partisi çıktı.

Güzelyurt Belediyesi sınırlarında UBP %35,7, CTP %20,7 oranında oy alırken, Halkın Partisi %15,6, Demokrat Parti %10,1, Toplumcu Demokrasi Partisi %8,7 oranında oy aldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin, ülke genelinin aksine Güzelyurt ve Lefke Bölgesi’nde Demokrat Parti’nin gerisinde kaldığı da dikkat çekti.

Lefke’de durum

Lefke Belediyesi sınırlarında ise, UBP %32,8 oranında oy alırken, CTP %23,4 oranıyla ikinci çıktı. Halkın Partisi’nin %13,4 oranla üçüncü olduğu bölgede, % 11,9 oranında oy alan DP ile %11,1 oranında oy alan TDP çok yakın oy oranları ile dikkat çekti.

Lefke Belediyesi sınırları içerisinde ülke geneline göre düşük oyu ile dikkat çeken parti Yeniden Doğuş Partisi oldu… YDP Lefke’de aldığı 159 oyla, %3,7 oranında kaldı.

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