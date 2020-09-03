"Lefke'de ekonomi çöktü"

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, pandemi nedeniyle öğrencilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte bölgede ciddi bir ekonomik daralma olduğunu ifade etti. Aziz Kaya, Lefke bölgesine gereken değerin verilmediğini de söyledi ve ekledi: “Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 11-12 bin öğrencisi vardı, öğrenciler gitti, ekonomik yapı çökmüş durumda”

LEFKE BÖLGESİNDEKİ EKONOMİK SIKINTILAR… Aziz Kaya, bölgede bulunan yaklaşık 12 bin öğrencinin dönüş yapmak zorunda kalması sonrasında nüfusta yarı yarıya bir azalma olduğunu ve bunun bölgede ciddi bir ekonomik sorun yarattığını dile getirdi.

“İLÇE OLDUK, GERİYE GİTTİK…” Lefke Belediye Başkanı Kaya, bu bölgenin 6’ncı ilçe olmayı hak ettiğini ama bunun sadece kağıt üstünde kaldığını ve ilçe olmanın gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden dolayı bölgenin geriye gittiğini ifade etti.



Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya bölgede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ülkelerine dönmesiyle birlikte Lefke'de ciddi bir ekonomik daralma olduğunu söyledi.

Mart ayında başlayan Coronavirüs sürecinde bölgeden yaklaşık 12 bin öğrencinin ülkesine döndüğünü aktaran Aziz Kaya, bununla birlikte nüfusta yarıya bir azalma olduğunu ve bundan en çok Lefke Bölgesi’ndeki esnafların etkilendiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle kapalı kalınan süreçte insanların elinden geleni yaptığını aktaran Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bu süreçte en büyük yükü belediyelerin çektiğini aktararak, Sivil Savunma, Çevre Dairesi ve bazı kurumların böyle bir süreçte daha aktif olması gerektiğinden bahsetti.

Lefke’nin 6’ncı ilçe olmasına da değinen Aziz Kaya, Lefke halkının bunu hak ettiğini ancak ilçe olmalarının sadece kâğıt üstünde kaldığını sözlerine ekledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgedeki sorunları, Coronavirüs (Covid-19) salgını sürecini ve hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında YENİDÜZEN’e açıklamalar yaptı.

“Öğrencilerin kaçması bölgeyi olumsuz yönde etkiledi”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, tüm ülkede olduğu gibi Lefke’de ekonomik sıkıntıların yaşandığını, pandemi sürecinde LAÜ öğrencilerinin ülkesine dönmesiyle bölgedeki ekonomik yapının çöktüğünü söyledi. Aziz Kaya; “Lefke’deki temel sorunlar tüm ülkede olduğu gibi ekonomik sorunlardır. Özellikle pandemi süreci ve sonrasında bugüne gelinen noktada çok ciddi sorunlar var. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 11-12 bin öğrencisi vardı, bu pandemi süreciyle birlikte okulun kapanması ve özellikle üniversite bölgesinde oluşan ekonomik yapı çökmüş durumda. O bölgede hem kiralar ve giderler de yüksek. Öğrencilerin kaçmasıyla neredeyse müşteri kalmadı, birkaç yer dışında da hepsi kapalı. Bu da zincirleme olarak bütün bölgeyi de etkiliyor. Mart ayından beri esnafın büyük bir çoğunluğu bir miktarı kepenk kapattı, bir miktarı da direnmeye çalışıyor. Çünkü nüfusta yarı yarıya azalma var. Bunun yanında yerel nüfusun da alım gücünün düşmesiyle ilk aşamada bundan esnaf ve zanaatkârlar etkilendi” dedi.

“Geçişlerin olmaması, bölgemize ekstra sıkıntı yarattı”

Aziz Kaya geçişler hakkında da şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Aplıç Kapısı’nı açmadı. Şu anda Yeşilırmak’taki Pirgo kapısı açık ama Mart ayının öncesi gibi geçişler olmuyor. Bu iki kapının sağladı bir hareketlilik vardı ve şu anda o da yok. Bu da bölgemize ekstra bir sıkıntı yaratıyor. Güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar, özellikle öğrencilerin alışveriş yapmadığı bir takım alanlardaki esnaflardan alışveriş yapıyordu. Onun da olmaması bölgeye ekstra bir mağduriyet yaşattırıyor.”

Coronavirüs salgını…

“Hükümet yanlış seçim yaptı”

Aziz Kaya sağlık yönünden insanların hükümete kapalı kalarak bir süre tanıdığını, hükümetin bu süreyi değerlendiremediğini dile getirdi. Kaya; “Son günlerde bölgemizde 3 vaka olduğu söyleniyor. Bunların da ikisi Yeşilyurt, biri de Yedidalga’da… Bu bilinen ve öngörülen bir şeydi. Kış aylarına yaklaştık sonra bu vakaların artacak olması biliniyordu. Bu konuda herkes kendi güvenliğini sağlaması gerekiyor. Hükümetin alması gereken bir takım tedbirler vardı. Maalesef onlar 5 ayda yapılamadı. İnsanlar 3 aylık sürede evlerinde kapalı kaldı ama bu sürede hükümet tarafından yapılması gereken bir takım işler yapılmadı. İnsanlar kapalı kalarak bu süreyi devlete tanıdı ama devlet bu süreyi kullanamadı. 1 Temmuz’da ülkeye girişler turizm amacıyla açıldı ama bugün dünyaya baktığınızda turizm sektörü minimum düzeyde. Zaten Kıbrıs’ın kuzeyinin bu konuda daha önceden de sıkıntısı vardı, bunun böyle olacağı da belliydi. Onun yerine 50-60 bin civarında öğrencinin adaya getirilmesi gerekirdi ve bu daha kontrollü olacaktı. Öğrenciler geldiğinde karantinaya alınacaktı. Pozitif çıkanların da tedavisi yapılacaktı. Bu da devam edecek yapıydı ve baktığımızda esas ekonomi bunun üzerinden dönüyor. Bence bu konuda yanlış bir seçim yapıldı” ifadelerini kullandı.

“En ağır yükü belediyeler çekti”

Lefke Belediye Başkanı, Pandemi sürecinde en ağır yükü belediyelerin çektiğini belirterek, Sivil Savunma, Çevre Dairesi ve buna benzer kurumların daha etkin rol alması gerektiğini ancak bunun böyle olmadığını söyledi. Aziz Kaya; “Kapalı kaldığımız süreç içerisinde biz Lefke Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık. Bütün belediyelerin de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu salgınla birlikte yerel yönetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlara yardımcı olmada, her yerin dezenfekte olmasında, zora düşen insanlara yardımcı olmada, hasta olan insanların ilaçların alınması, alışverişlerinin yapılmasında hep belediyeler etkin oldu. Bunun yanında başka kurumların da etkin olması gerekiyordu ama ne yazık ki öyle bir karar alınmadı. Bence Sivil Savunma ve Çevre Dairesi gibi bazı kurumlar bu süreçte daha etkin bir rol almalıydı. Böyle olunca da en ağır yükü belediyeler çekti. Bu süreç te belediyenin kendi öz kaynaklarını etkiledi tabi… ” şeklinde konuştu.





Lefke Bölgesi ve projeler…

“İlçe olmanın gereklilikleri yerine getirilmedi”

Bölge sorunlarına değinen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin 6’ncı ilçe olduğunu fakat bu süreçte ilçe olmanın gerekliliklerin yerine getirilmemesinden dolayı bölgenin geriye doğru gittiğini ifade etti. Aziz Kaya; “Bölgede yaşayan insanların talebi 6’ncı ilçe olmaktı. Çünkü bölgemiz bunu hak ediyordu ve eskiden elinden alınmış bir statünün yerine verilmesi gerekiyordu. Bölgemiz 6’ncı ilçe oldu ama bunun için gerekli altyapı maalesef yapılmadı. Bunun bir süreç alacağı biliniyordu ama bu sadece kâğıt üstünde kaldı. Mahkemelerin Güzelyurt’a taşınması, Erdal Abit İlkokulu’nun kapanması, 2013’ten beri çift şerit yolun tamamlanmaması ve bunun gibi birçok sorunun olması bölgemize çok sıkıntı yarattı. Açıkçası burasının ilçe olmasının gereklilikleri yerine getirilmedi, bırakın bunu bölgemiz geri de gitmiş durumda, bu gözle görülür bir geçek. Mecliste iki vekilimiz var ve dönem dönem kürsüye çıkıp Lefke’ye ilişkin sorunları aktarıyor. Ben bunun daha etkin olmasını düşünüyorum. Özellikle iktidarda olan vekilimiz bunu daha etkin bir biçimde yapmalı” ifadelerine yer verdi.

“Lefke’nin gelişimi için uğraşıyoruz”

Lefke Belediyesi ve projeleri hakkında da bilgiler veren Aziz Kaya, önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını, Lefke bölgesinin gelişimi için uğraştıklarını aktardı. Lefke Belediye Başkanı Kaya; “Yürürlüğe girmesini beklediğimiz ve Güzelyurt Belediyesi ile ortak yaptığımız birçok transfer istasyonu ve çöpün ayrıştırılıp, evsel atıkların Güngör’e taşınması, geri kalanların da ayrıştırılmaya tabi tutulması gibi büyük bir projemiz var. Bu proje belirli aşamaları geçti ve onay aldı. Avrupa Birliği projesi olduğu için ihale sürecini başlatmak adına onlardan onay bekliyoruz. Solar enerji ve belediye binasının tamiri ile ilgili bir Avrupa Birliği projemiz daha var. 2017 yılında vermiş olduğumuz ve TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından onaylanmış projeler içinde 5 proje var. Bunların hiçbiri uygulamaya konmadı, kenarda duruyor, yeni projeler de sunduk. Onların da Cumhurbaşkanlığı seçiminden onaylanması bekleniyor. Bunun dışında kendi öz kaynaklarımızla yapmaya çalıştığımız kaldırım, parke, çevre düzenlemesi gibi projelerimiz de var. Lefke Bölgesi’nin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Belediyelerimiz kendi ayakları üzerinde durabiliyor”

Kaya konuşmasının devamında:

“2014 yılında göreve geldik. 6 yıllık süreçte bayağı bir yol kat ettik. Belediyemiz şu an için kendi ayakları üzerinde durabiliyor. %25’lik kesinti ve elde olmayan sebeplerden dolayı ekstra gelirlerin olduğu dönemde bile biz personelimizi ödeme konusunda sıkıntı yaşamadık. Pandemi sürecinde ekstra gelir bulmak zorunda kaldık, bunu sağlamak için çalışmalar yürüttük. Belediyemiz şu anda kendi kendine yetebiliyor ama öyle çok büyük boyutlarda projeler yapamıyor” şeklinde konuştu.