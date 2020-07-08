Lefke’de 14 yaşındaki çocuk inşaattan düştü

Lefke’de 14 yaşındaki Mustafa Sert, inşaattan düşerek ağır yaralandı.

Sert, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Durumu ağır olan ve kafasına darbe alan Sert’in uyutulduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'nın Yenidüzen'in haberi üzerine yaptığı açıklama şöyle:

"Yüksekten Düşen Şahıs Bugün saat 14:40 sıralarında, Gemikonağı'nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Gerçek İnsaat tarafından yapımı devam eden inşaatın birinci katının balkonunda bulunan Mustafa Sert (E-15) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Mustafa Sert kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Çocuk 15 değil, 14 yaşında

Polis basın subaylığı tarafından basıjna geçilen bilgide Mustafa Sert'in yaşı 15 olarak belirtildi. YENİDÜZEN'in ulaştığı bilgilere göre Sert 2005 Ekim doğumlu. 15 yaşına Ekim ayında basacak.

"Çocuk inşaatta çalışmıyordu"

Gerçek İnşaat Direktörü Halil Gerçek, YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu. Gerçek, olayın kendi şantiyelerinde yaşandığını, çocuğun ise çalışan değil, bir işçinin akrabası olduğunu kaydetti.

Gerçek, inşaattan düşen Mustaf Sert'in, Lefke'de akrabalarıyla birlikte kaldığını, ailesinin coronadan dolayı Türkiye'den gelemediğini, akrabalarının ise inşaatta çalıştığını belirterek, çocuğun gidecek yeri olmadığı için inşaata geldiğini kaydetti.

Mustafa Sert'in inşaatta çalışan akrabasının yanına geldiğini söyleyen Gerçek, olaydan duydukları üzüntüyü paylaşarak, inşaatta çocuk çalıştırılmadığını vurguladı, yaşannaların da talihsizlik olduğunu sözlerine ekledi.