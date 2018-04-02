Lefke, Yafa Portakal Şöleni ile turuncuya büründü

Lefke Belediyesi’nin düzenlediği “9. Lefke Yafa Portakal Şöleni” dün gerçekleştirildi.

Lefke Belediyesi çarşı merkezinde dün 11.00 ile 20.00 saatleri arasında düzenlenen şölene adanın birçok yerinden ziyaretçi akın etti.

Tam bir şölen tadında gerçekleşen etkinlikte, çocuklar için etkinlik ve eğlencelerin yanında, büyükler için de çeşitli aktiviteler yer aldı.

Müzik etkinliklerinin gerçekleştirildiği şölende, sağlık ve doğa yürüyüşleri yanı sıra sergiler de yer aldı.

Bölge halkının kurduğu stantlarda el emeği macunlar, bölgeye has meyve olan çilek ve portakal gibi ürünler satışa sunuldu.

Sele, sepet örücülüğü yanında, yerel işlere özgü çeşitli takı ve aksesuarlar stantları süsledi.

Fotoğraflar: Didem MENTEŞ