Lefke hiç zorlanmadı: 5-0

K-Pet Süper Lig’in 25’inci haftasında Lefke, Gençlik Gücü’nü konuk etti. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşma Lefke’nin 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Menekşe beyazlıların golleri Kasım Tağman (2), Burak Koçar, Yılmaz Şipal ve Hakan Karacaoğlu’ndan (k.k) geldi. Lefke bu galibiyetle 36 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Gençlik Gücü ise Karadağ deplasmanından aldığı bu ağır mağlubiyetle 29 puanda kaldı.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Emine Yarkın**, Mustafa Torun***

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Arif Solkanat***

Aykut Esmerarslan***

(Dk.65 Semih)***

Yakup Esmerarslan**

Rahmi Çelik***

Burak Koçar**

Candy Agustine***

Kasım Tağman***

Allen Assogba***

Çağrı Kıral***

Yılmaz Şipal**

(Dk.57 Mehmet Toros)**

TD: Hakan Sermaye

G.GÜCÜ

Ferhat Oğlak*

(Dk.46 Seyit)**

Hakan Karacaoğlu*

Ali Akbulut*

Gökhan Özer*

Uğur Sönmez*

(Dk.65 Yusuf Palaz)*

Hüseyin Taşçı*

Sezgin Dağ**

Debola**

Maiaye Mamadou**

Ahmet Can Tokmak*

Ndue Mujeci*

(Dk.46 Abdullah)**

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.16 ve 70 Kasım, Dk.38 Yılmaz, Dk.43 Hakan Karacaoğlu (K.K), Dk.48 Burak (Lefke)