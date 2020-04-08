Lefke girişlerine sıkı kontrol

İlçeler arasındaki seyahat yasağı kapsamında, Aydınköy katlı kavşağıyla Doğancı dönel kavşağı arasındaki kesim bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Lefke Belediyesi de yaptığı yazılı açıklamada, Lefke İlçesi’ne giriş çıkışların kontrol altına alındığını duyurdu.

Güzelyurt ve Lefke ilçeleri arasındaki ulaşım, eski anayol olarak da bilinen Güzelyurt-Lefke tek şeritli anayolu üzerinden veya Güzelyurt-Lefke bölünmüş anayolunun Güzelyurt-Aydınköy kesimi kullanılarak Aydınköy katlı kavşağından Güzelyurt Lefke tek şeritli anayoluna bağlanarak sağlanacak. Yani Lefke İlçesi’ne ulaşım sadece Gaziveren üzerinden sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlar Kurulu’nun ilçeler arası seyahat yasağı kararı çerçevesinde Güzelyurt ilçesinden Lefke ilçesine yapılacak giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacı ile Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları ile yapılan istişare neticesinde Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Anayol’unun Aydınköy katlı kavşağı ile Doğancı Dönel Kavşağı arasındaki kesim çift yönlü olarak 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılmıştır.

Güzelyurt ve Lefke ilçeleri arası ulaşım, Güzelyurt-Lefke tek şeritli anayol (eski anayol) üzerinden veya Güzelyurt-Lefke Bölünmüş anayolunun Güzelyurt-Aydınköy kesimi kullanılarak Aydınköy katlı kavşağından Güzelyurt Lefke tek şeritli anayoluna bağlanarak sağlanacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

LEFKE BELEDİYESİ AÇIKLAMASI

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklama ise şöyle:

“Lefke ilçesine giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır. Güzelyurt - Lefke çift şerit yolu Aydınköy sınırından itibaren iki yöne de trafiğe kapatılmıştır. Güzelyurt-Lefke ulaşımı Gaziveren köyü üzerinden yapılacaktır. Aydınköy'e kadar çift şerit yoldan gelenler alt geçidi kullanarak Gaziveren yoluna ulaşabilirler. Gaziveren sınırımızdaki kontrol noktasında izin belgesi taşımayanlar ve korunma malzemeleri olmayan malzeme taşıyıcıları geri döndürülecektir. Saygıyla duyurulur.”