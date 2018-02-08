Lefke doğa yürüyüşü pazar günü

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında tamamlanan yürüyüş yolunda doğa yürüyüşü düzenlenecek.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Turizm Derneği ile işbirliğinde düzenlenen “Sakin Şehir Yeşil Lefke Doğa Yürüyüşü” 11 Şubat Pazar günü yapılacak.

Yürüyüş, saat 09.00’da Lefke Atatürk Parkı’ndan başlayacak.