“Lefke bölgesi için kolej konusunda ne gibi açılımlar var?”

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Eğitim Bakanlığı’nın görüşüldüğü bütçe maratonunda konuştu. Şahiner, Lefke bölgesinde kolej konusunda ne gibi açılımlar planlandığını sordu

Şahiner, yükseköğrenimi bir sektör olarak görmeseler de yükseköğrenimin hizmet verdiği sektör sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirdi.

Piyasaya ciddi para akışı sağlayan yükseköğrenimde yapılan yatırımların önemli bölümünün kredilerle yapıldığına değinen Şahiner, yurtlar konusuna da değindi.

Şahiner, çok düşük fiyatlara konaklama KYK yurtlarının çok insanın batmasına neden olduğunu dile getirdi. Şahiner zor durumda olan öğrenciler için KYK konaklaması gerekse de genel anlamda bir fiyat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yükseköğretim için yapılan yatırımların yıllar içinde batmış işletmeler olarak karşımıza çıkabileceğini ifade eden Şahiner, bunun yatırım öncesi gerekli fizibilite çalışması yapılmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Şahiner bu noktada devletin bilirkişi gibi hareket etmesi gerektiğini anlattı. Şahiner devlet desteklerinin sadece fizibilite projelere yapılması gerektiğini ifade etti.

Şahiner, Lefke bölgesinde kolej konusunda ne gibi açılımlar planlandığını sordu.