Ledra Palace'da yaya geçişleri başladı

Ledra Palace geçiş kapısı bu sabah itibarıyla yeniden yaya geçişine açıldı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün yaptığı paylaşımla 22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan sağlanan Ledra Palace geçiş noktasının 1 Temmuz itibariyleşimdilik sabah 08:00 akşam 20:00 saatleri arasında önceden olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine de açılacağını duyurmuştu.

Barikattan geçişlerde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerle ilgili diğer geçiş noktalarından farklı bir uygulama olmayacak Kıbrıslı Rumlar ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek kuzeye girebilecek. Daha sonra random testlere tabi olacak. Aynı kapıdan güneye geçecek Kıbrıslı Türkler’den ise her 72 saatte bir PCR negatif sonucu istenecek.