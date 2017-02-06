LBT’nin yeni oyunu  prömiyerini yaptı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Kim Bay Schmitt” in prömiyeri cumartesi gecesi gerçekleşti. Yönetmenliğini Nehir Demirel’in yaptığı kara komedi türündeki oyunun prömiyerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı. Osman Ateş, Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Pınar İnandım, Umut Ersoy ve Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nun rol aldığı oyunun ilk gösteriminde tiyatroseverler her zaman olduğu gibi salonu tıklım tıklım doldururken zaman zaman güldüren zaman zaman da düşündüren tek perdelik oyun sonrasında ise yönetmen, oyuncu ve teknik ekibi uzun süre alkışladı.



Her Cuma-Cumartesi LBT’de sahnelenecek

“Kim Bay Schmitt” oyununda, Bay ve Bayan Belier evlerinde sıradan bir akşam yemeği yerken, bir anda telefon çalar. Fakat onların ne bir telefonları ne de telefon abonelikleri vardır. Telefondaki kişi, Bay Schmitt’i aramaktadır. Sebastien Thiery’nin yazdığı ve Ebru Kara’nın çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını ve müzik seçimini Osman Ateş, dekor/kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, afiş / broşür / fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor realizatörlüğünü Rıza Şen, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini Mehmet Demir yapıyor. Her Cuma ve Cumartesi saat 20.00 de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun için sanatseverler detaylı bilgi ve rezervasyon için LBT’nin 22 78782 nolu telefonunu arayabilecek.