Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs’a resmi ziyaretine başladı. Adanın güneyini ziyaret eden Lavrov’un gündeminde Kıbrıs Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’deki durum ve AB-Rusya ilişkileri bulunuyor.



Kıbrıs – Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla adayı ziyaret etmekte olan Lavrov, sabah Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades tarafından kabul edildi ayrıca Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve siyasi parti liderleriyle görüştü.





“Moskova gerilimi azaltmak için hazır”

Kritik bir siyasi kavşakta, Doğu Akdeniz’deki gerilimin en yüksek seviyesinde Moskova'nın krizi hafifletmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Kıbrıs’ın özel nişanı takdim edildi.



Anastasiadis, Bay Lavrov'u Kıbrıs'ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, uluslararası işbirliğinin son yıllarda iyileştirildiğini ve Rusya ile Kıbrıs'ın siyasi diyalog temelinde işbirliği yaptığını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülkelerden birinin dönemin Sovyetler Birliği olduğunu anımsatan Anastasiadis, Moskova'nın Kıbrıs sorununun çözümüne Birleşmiş Milletler şartlarıyla destek verdiğini yineledi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik minnettarlığını dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'nın Kıbrıs sorununa "ilgili BM kararlarına dayanması gereken" bir çözüm konusundaki tutumunu yineleyerek, iki toplum arasında diyaloğun daha hızlı yeniden başlaması için umudunu dile getirdi.



Ayrıca, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili diyaloğun geliştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.