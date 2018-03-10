LAÜ lideri devirdi: 67-76

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında lig lideri Yakın Doğu Üniveristesi’ne konuk olan Lefke Avrupa Üniversitesi, rakibini 76-67’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Özellikle kafa kafaya geçen ilk iki periyodun ardından üçüncü periyotta YDÜ’nün skor avantajını ele almasından sonra son periyotta rakibi karşısındaki etkili oyunu LAÜ’ye galibiyeti getirdi. 18-10, 31-32, 53-44 ve 67-76 şeklinde geçen periyotlarda LAÜ’de 5 oyuncu skorda çift haneli rakamlara ulaşırken Doğukan Demirman 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. YDÜ’den 22 sayı kaydeden Halil Kutruza ise karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla beraber YDÜ 22 puana yükselirken, LAÜ de puanını 21 yaptı.

SALON: RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Salih Işık, Burak Pehlivan

YDÜ: Kaan Yatman, Lashard Anderson (17), Arif Yılmabaşar, Halil Kutruza (22), İhsan Öğütücü, Berkem Dikengil (8), Ahmet Dağer (11), Arda Ustaoğlu (2), Nenad Misanovic (7), Görkem Özbilen, Burak Karafistan, Alp Rıza

LAÜ: Batuhan Küçükandaç, Mehmet Ali Erenay, Kemal Sanıvar, Doğukan Demirman (21), Hasan Kasap, Nemanja Manojlovic (12), Hasan İçer, Aytaç Çavuş, Ben Lawson (14), Onat Serin, Berk Argın (19), Jovante Douglas (10)

PERİYOTLAR: 18-10, 31-32, 53-44, 67-76