Larnaka: Hemşirede Covid-19
Larnaka Genel Hastanesi'nde bir hemşirede Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.
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Larnaka Genel Hastanesi'nde bir hemşirede Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Bu gelişme üzerinde hastanenin endoskopi bölümü kapatıldı, ve önümüzdeki yedi gün boyunca dezenfekte işlemi yapılacağı duyuruldu.
Hemşire 14 gün karantinada kalacak.
Endoskopi Bölümü'nde tedavi gören 2 hasta ambulansla Limasol Genel Hastanesi'ne getirilirken, diğer hastalar ise Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aynı zamanda hemşirenin temaslarının takibinin de başladığı açıklandı.
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