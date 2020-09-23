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Larnaka: Hemşirede Covid-19

Larnaka: Hemşirede Covid-19

Larnaka Genel Hastanesi'nde bir hemşirede Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

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Larnaka Genel Hastanesi'nde bir hemşirede Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Bu gelişme üzerinde hastanenin endoskopi bölümü kapatıldı, ve önümüzdeki yedi gün boyunca dezenfekte işlemi yapılacağı duyuruldu.

Hemşire 14 gün karantinada kalacak.

Endoskopi Bölümü'nde tedavi gören 2 hasta ambulansla Limasol Genel Hastanesi'ne getirilirken, diğer hastalar ise Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı zamanda hemşirenin temaslarının takibinin de başladığı açıklandı.

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