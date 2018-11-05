Lapta’da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerinin Lapta’da düzenlediği operasyonda 19 gram kokain ve 1 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Olayla bağlantılı tutuklanan A.B, N.B, O.Ş, G.B, A.K ve F.T dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, uyuşturucu operasyonunun Lapta- Başpınar bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

Zor, zanlı A.B’nin kullanımındaki kiralık aracın polis tarafından durdurularak arandığını söyledi.

Zor, arama sonucu araçta ele geçirilen 2 gram kokainin ardından zanlı A.B ile beraber N.B, O.Ş, G.B’nin tutuklandığını belirtti.

Yapılan soruşturmada O.Ş ile G.B’nin itirafları sonucu operasyonu devam ettirdiklerini kaydeden polis memuru Zor, zanlıların aralarında para toplayarak zanlı F.T’ye verdiğini, zanlı A.K’den de uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirtti.

Zor, zanlı A.K’nin tespit edildiğini ve üzerinde 17 gram 17 paket kokain ve 1 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini anlattı.

Alınması gereken ifadeler var

Zanlı A. K’nin evinde arama yapıldığı esnada zanlı F.T’nin eve gelmesi üzerine suçüstü yakalandığını kaydeden Zor, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz yeni olduğuna dikkati çekerek soruşturmanın selameti için 3’er gün tutukluluk emri verdi.